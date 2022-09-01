Создана дешевая батарея для долгого хранения энергии

Американские ученые создали аккумулятор нового типа из дешевых общедоступных элементов. Статья об этом опубликована в Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Современные аккумуляторы производятся из редких материалов вроде лития. Из-за этого цена на них довольно высока, и их годовое производство невозможно бесконечно увеличивать в связи с ограниченной мощностью месторождений. В связи с этим ученые ищут способ создавать аккумуляторы, сравнимые с литиевыми, но из более доступных материалов.

Теперь специалисты Массачусетского технологического института сконструировали батарею из алюминия и серы, между которыми находится электролит из расплавленной соли. В ходе тестов выяснилось, что аккумуляторы нового типа могут выдерживать сотни циклов при высоких скоростях зарядки, а прогнозируемая стоимость одного элемента составляет примерно одну шестую стоимости сопоставимых литий-ионных элементов. Также ученые заметили, что батарея не требует внешнего источника тепла для поддержания рабочей температуры - оно вырабатывается естественным электрохимическим путем при зарядке и разрядке батареи.

Хлороалюминатная расплавленная соль, выбранная командой в качестве электролита из-за ее низкой температуры плавления, также дала неожиданное преимущество. Одной из самых больших проблем с надежностью батареи является образование дендритов, узких металлические шипов, которые накапливаются на одном электроде и в конечном итоге дорастают до другого электрода, вызывая короткое замыкание и снижая эффективность. Но эта соль, оказывается, очень предотвращает возникновение этой неисправности.