https://news.day.az/hitech/1491058.html В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
Сбои в работе Twitter наблюдаются в ряде стран. Об этом в понедельник сообщил на своем сайте сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Наибольшее число жалоб поступает из Польши, Великобритании, Испании, Италии, Германии и Франции. Большая часть пользователей, сообщивших о неполадках, жалуются на работу сайта.
Также сбои в работе сервиса микроблогов были зарегистрированы в Австрии, Бельгии, Нидерландах и Швеции.
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