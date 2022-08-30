В работе Twitter произошел сбой

Сбои в работе Twitter наблюдаются в ряде стран. Об этом в понедельник сообщил на своем сайте сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Наибольшее число жалоб поступает из Польши, Великобритании, Испании, Италии, Германии и Франции. Большая часть пользователей, сообщивших о неполадках, жалуются на работу сайта.

Также сбои в работе сервиса микроблогов были зарегистрированы в Австрии, Бельгии, Нидерландах и Швеции.