На смартфонах появится спутниковая связь

Apple и Huawei готовы запустить поддержку связи через спутники на своих смартфонах. Об этом авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал в своем блоге на Medium, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитик подтвердил, что Apple будет готова запустить функцию спутниковой связи, предназначенную для экстренной коммуникации при отсутствии сотовой связи, на телефонах серии iPhone 14. Однако американский IT-гигант еще не согласовал ее появление с сотовыми провайдерами, что может вызвать задержку развертывания данной опции. Также подобную технологию будут поддерживать вышедшие в 2021 году девайсы серии iPhone 13.

Мин-Чи Ко заявил, что 6 сентября Huawei проведет презентацию новой модели Mate 50, которая также получит поддержку связи через спутники - с помощью MediaTek. Система будет работать в Китае через сервис BDS (BeiDou Navigation Satellite). В этом случае китайская корпорация может развернуть поддержку спутниковой связи раньше Apple. Американская корпорация, в свою очередь, выберет партнером компанию Globalstar.

"Усилия MediaTek и Huawei еще раз доказывают, что спутниковая связь, вероятно, в конечном итоге станет обязательной функцией на смартфонах, включая iPhone", - заключил инсайдер. По его словам, появление новой опции вызвано увеличением количества стихийных бедствий и геополитических конфликтов в последние годы.