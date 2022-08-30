Анонсирована полностью беспилотная Tesla

Глава Tesla Илон Маск анонсировал появление полностью беспилотной Tesla до конца 2022 года. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предприниматель заявил об этом во время энергетической конференции в норвежском городе Ставангер. По словам Маска, технология полностью автономного вождения должна быть представлена до конца года - в Северной Америке и, возможно, Европе.

"Две задачи, на которых я сосредоточен, пытаясь в идеале закончить с ними до конца года, - это вывести наш звездолет на орбиту и затем выпустить автомобили Tesla с полноценным автопилотом", - пообещал Маск. По словам миллиардера, во многом сроки развертывания новой версии автопилота зависят от регулирующих органов.

Tesla называет свою систему активной помощи водителю автопилотом, хотя на сайте компании указано, что во время ее работы владелец авто все равно должен следить за дорогой и быть готовым в любое время принять управление на себя. В начале августа представители Департамента автотранспорта Калифорнии (DMV) заявили, что реклама "автопилота" Tesla может ввести потребителей в заблуждение.

Маск неоднократно высказывался о выпуске первого автомобиля Tesla с автопилотом, однако развертывание системы постоянно откладывали. Первоначально глава компании заявил об этом в 2016 году, пообещав показать полностью автономную поездку электрокара Tesla из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В итоге демонстрацию технологии отложили до 2017-го, а затем и до 2018 года.