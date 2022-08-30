Азербайджан представлен национальным павильоном на Tecnofest-2022 в Турции

30 августа в турецком городе Самсун состоялось официальное открытие аэрокосмического и технологического фестиваля Teknofest - 2022.

Как сообщает Day.Az, Азербайджан представлен на фестивале национальным павильоном площадью 300 квадратных метров, организованным министерством цифрового развития и транспорта.

В фестивале принимают участие 16 команд из Азербайджана, которые являются победителями "Teknofest Азербайджан".

В мероприятии участвует делегация министерства цифрового развития и транспорта во главе с замминистра Ровшаном Рустамовым.

В национальном павильоне представляются стенд AR (Дополненная реальность), симулятор TRİFT - VR (Виртуальная реальность), симулятор AR "Гонки дронов", презентация "Smart Карабах". Посетителям также представляется видеотур VR в город Шуша, жемчужину Карабаха, с помощью бинокля "VR 360 Shusha view".

Фестиваль продлится до 4 сентября.

Отметим, что мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

26-29 мая 2022 года Teknofest впервые прошел за пределами Турции - в Азербайджане. В рамках фестиваля было организовано 3 международных мероприятия и 8 технологических конкурсов.