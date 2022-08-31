NASA осуществит запуск миссии к Луне

Новая попытка запуска ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion в рамках беспилотного полета к Луне состоится в субботу, 3 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на пресс-конференции руководитель программы полетов к Луне Artemis Майкл Сарафин.

"Запуск состоится 3 сентября, окно откроется в 14:17 по времени восточного побережья США", - отметил Сарафин.

Ранее планировалось, что новая попытка будет предпринята 2 сентября, но из-за прогноза погоды было решено скорректировать дату, пояснил Сарафин.

Руководитель программы SLS Джон Ханикатт добавил, что зафиксированная в понедельник утечка водорода не была связана с работой одного из двигателей, как опасались инженеры. "Мы не обнаружили каких-либо конкретных проблем с третьим двигателем", - отметил он.

Старт миссии Artemis 1 был отменен утром в понедельник по времени восточного побережья США из-за технических проблем. Была обнаружена утечка водорода в одном из двигателей ракеты-носителя.

Инженеры NASA с апреля 2021 года осуществляли сборку ракеты, которая будет запущена в рамках лунной миссии Artemis 1. На борту Orion в рамках тестового полета будут находиться три манекена, которых используют в том числе для измерения уровня радиации во время полета. Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.