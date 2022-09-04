Toyota инвестирует $5,6 млрд в производство аккумуляторов для электрокаров

Японский автомобильный концерн Toyota Motor принял решение инвестировать 730 млрд иен (около $5,6 млрд долларов) в производство автономных аккумуляторов для электромобилей. Об этом компания объявила в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В опубликованном авктоконцерном сообщении отмечается, что производство таких аккумуляторов планируется начать в период между 2024 и 2026 годом. Toyota рассчитывает модернизировать уже существующие, а также построить новые и более эффективные производственные линии на территории Японии и США.

В частности, примерно две трети средств пойдут на модернизацию комплекса предприятий компании в японской префектуре Хиого, а оставшиеся средства будут инвестированы в производства, расположенные в американском штате Северная Каролина.