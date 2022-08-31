Google вынудила уволиться сотрудницу

Бывшая сотрудница Google Ариэль Корен заявила, что ее заставили уйти из компании после того, как она выступила против сделки IT-гиганта с военными Израиля. Об этом сообщает издание The Register. Сделка касается проекта Project Nimbus, в рамках которого Google и Amazon за $1,2 млрд. должны предоставить израильскому правительству облачные вычислительные мощности и технологии машинного обучения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вскоре после анонса сделки Корен и несколько ее коллег публично призвали Google и Amazon отказаться от этого проекта. Противники сделки апеллировали к тому, что военные Израиля могут использовать полученные технологии для нарушения прав человека в отношении палестинцев и других лиц с помощью систем распознавания лиц и других разработок на базе искусственного интеллекта.

По словам Корен, вскоре после того, как она примкнула к группе недовольных сделкой, в ноябре 2021 года, руководство поставило перед ней ультиматум. Женщине предложили перевестись из Калифорнии в офис Google в Бразилии, либо уйти в отставку. При этом от Корен требовали именно дислокации.

Спустя почти год, 30 августа, Корен заявила, что время, отведенное на переезд, закончилось и она вынуждена покинуть пост менеджера по маркетингу образовательных проектов в Google.

"Из-за мести, враждебного окружения и незаконных действий со стороны компании я не могу продолжать работать в Google, и у меня нет другого выбора, кроме как покинуть компанию в конце этой недели", - заявила она.

В Google на запрос The Register ответили, что в ходе внутреннего расследования не было выявлено признаков мести в отношении Ариэль Корен.