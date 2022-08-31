https://news.day.az/hitech/1491720.html SpaceX планирует провести 100 орбитальных запусков
SpaceX планирует провести 100 орбитальных запусков
Американская компания SpaceX намерена осуществить 100 запусков своих космических аппаратов на околоземную орбиту в 2023 году.
Об этом сообщил в среду основатель компании Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Да, мы нацелены провести вплоть до 100 запусков в следующем году", - написал он в Twitter, отвечая на вопрос журналиста издания Ars Technica.
В марте Маск заявил, что в 2022 году компания надеется осуществить порядка 60 запусков своих кораблей на орбиту.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре