SpaceX планирует провести 100 орбитальных запусков

Американская компания SpaceX намерена осуществить 100 запусков своих космических аппаратов на околоземную орбиту в 2023 году.

Об этом сообщил в среду основатель компании Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Да, мы нацелены провести вплоть до 100 запусков в следующем году", - написал он в Twitter, отвечая на вопрос журналиста издания Ars Technica.

В марте Маск заявил, что в 2022 году компания надеется осуществить порядка 60 запусков своих кораблей на орбиту.