SpaceX получила от NASA контракт еще на пять полетов к МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предоставило американской компании SpaceX, основателем которой является предприниматель Илон Маск, еще пять дополнительных миссий по транспортировке экипажей к Международной космической станции (МКС) в период до 2030 года, включив их в соответствующий контракт. Об этом сообщается на сайте NASA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается в сообщении, общее число миссий SpaceX к МКС в данный период времени будет доведено до 14.

Стоимость контракта на эти пять миссий составляет свыше $1,4 млрд, а общая его стоимость - более $4,9 млрд, указало агентство.