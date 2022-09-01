В США заметили истребитель с новой «полосатой» ракетой

В небе над базой Пойнт-Мугу замечен истребитель ВМС США F/A-18F Super Hornet с новой версией противорадиолокационной ракеты AGM-88G, сообщает издание The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что ракета видна на фото, появившихся в сети. AGM-88G отличается от базовой версии увеличенной скоростью и дальностью полета. ВМС планируют достичь начальной боевой готовности AGM-88G в 2023 году.

Сообщается, что на ракете видна желтая полоса, указывающая на наличие боевой части. Новый боеприпас предназначен для обнаружения и поражения радаров систем ПВО. Ракета снащена новым двигателем и рулями в задней части. Издание предполагает, что появление F/A-18F Super Hornet с новой ракетой над Пойнт-Мугу говорит о завершающем этапе испытаний.