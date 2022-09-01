Инженеры разработали мессенджер для общения под водой

Исследователи из Вашингтонского университета разработали приложение для обмена сообщениями под водой с помощью смартфонов или смарт-часов. Об этом сообщается на сайте Вашингтонского университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда разработала AquaApp, первое мобильное приложение для акустической связи и создания сетей под водой, в которые могут входить до 60 индивидуальных аккаунтов. Приложение можно использовать с существующими устройствами, такими как смартфоны и смарт-часы.

Их разработка основана на акустических волнах, которые распространяются под водой лучше, чем радиоволны, на которых основано действие Wi-Fi или Bluetooth. Печатать под водой драйверам не придется - им нужно лишь выбрать жест из списка, всего же в приложении предустановлено 240 жестов. Команда создала алгоритм, который позволяет AquaApp оптимизировать в режиме реального времени акустические частоты на основе определенных параметров, включая расстояние, шум и характеристики устройств. Единственное ограничение - смартфон должен быть устойчив к воде, причем на довольно большой глубине.

Авторы протестировали AquaApp в местах с различными водными условиями и уровнями активности, в том числе под мостом в спокойной воде, на популярном пляже с сильным течением, рядом с рыбацким причалом и в бухте с сильными волнами. В серии экспериментов они оценили работу AquaApp на расстоянии до 113 метров и глубине до 12 метров. Оптимально расстояние для работы системы - от 30 до 100 метров.

Дайверы и профессиональные водолазы используют для общения язык жестов, содержащий более двухсот сообщений. С его помощью они передают информацию об уровне кислорода, присутствии животных, опасности или указания во время совместной работы. Но для общения жестами необходимо, чтобы оба дайвера видели друг друга, что делает этот способ неприменимым в условиях плохой видимости или на расстоянии.