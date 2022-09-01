В версии TikTok для Android обнаружена опасная уязвимость

Специалисты по информационной безопасности из Microsoft обнаружили в Android-версии TikTok критическую уязвимость, позволяющую злоумышленникам красть аккаунты пользователей китайской соцсети. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для эксплуатации уязвимости нужно создать вредоносную ссылку и отправить ее жертве. При открытии этой ссылки на смартфоне жертвы запускается баг Android-модуля для отображения веб-контента внутри приложения TikTok, который передает зломушленнику полный контроль над атакованным аккаунтом.

"Атакующие могут получить контроль над учетной записью пользователя, а после изменить аккаунт и извлечь из нее конфиденциальную информацию: закрытые видео, личные сообщения и не только", - сообщил специалист команды Microsoft 365 Defender Research Димитрис Валсамарас.

Утверждается, что на данный момент уязвимость уже устранена. Специалисты Microsoft заблаговременно уведомили разработчиков TikTok об обнаруженной проблеме и те закрыли брешь до публикации отчета американской IT-корпорации.