Apple неожиданно обновила девятилетний смартфон

Apple неожиданно выпустила серию патчей для раритетных телефонов. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналист портала отметил, что компания представила внеплановое обновление для iOS 12, которая вышла в 2018 году. Апдейт получили старые смартфоны - в том числе анонсированный девять лет назад iPhone 5s. Также обновление стало доступно для iPhone 6 и 6 Plus, планшетов iPad Air, iPad Mini 2 и 3 и плеера iPod Touch шестого поколения.

По словам специалистов, выпущенный американской компанией патч исправляет уязвимость, которая позволяет вредоносному веб-сайту запускать непроверенный код на телефоне. В корпорации отметили, что обновление является обязательным для установки. Найти апдейт можно в настройках устройства, в разделе "Обновление ПО".

Смартфон iPhone 5s вышел в сентября 2013 года. Аппарат оказался первым в серии телефонов Apple, который получил дактилоскопический сенсор Touch ID. Также девайс оснащен 4-дюймовым экраном, процессором Apple A7, 1 гигабайтом оперативной памяти, одинарной камерой разрешением 8 мегапикселей, батареей емкостью 1560 миллиампер-часов.