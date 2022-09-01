Apple и Google начали выводить производство смартфонов из Китая

Из-за осложнения геополитической обстановки компании Apple и Google начали выводить производство своих смартфонов из Китая. Об этом сообщает издание The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что небольшие партии iPhone и Pixel 2022 года будут выпущены в Индии и Вьетнаме. По данным источников издания, эта тенденция является следствием опасений IT-гигантов оказаться парализованными в случае начала военного конфликта между Тайванем и Китаем, который стал еще реалистичнее после спорного визита Нэнси Пелоси в Тайбэй.

"Все западные компании думают о переезде из Китая, даже несмотря на то, что не все из них начали действовать", - сказала основательница компании Instrumental, которая дистанционно контролирует сборочные линии для производителей электроники, Анна-Катрина Шедлецки.

Вьетнам является для Apple одной из самых перспективных альтернатив Китаю. С 2020 года IT-гигант из Купертино частично или полностью перевел в эту страну производство AirPods, Apple Watch и iPad. Из 200 крупнейших подрядчиков Apple 20 приходятся на вьетнамские организации.