Toyota поднимет цены на сталь для своих поставщиков

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor повысит цены на сталь, которую он продает своим поставщикам, на рекордные 40 тыс. иен за тонну в период с октября текущего по март следующего года. Об этом сообщила в четверг газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров с главной сталелитейной компанией Японии Nippon Steel. Подобные консультации проводятся каждые полгода. В прошлый раз Toyota и Nippon Steel договорились о повышении закупочных цен на сталь на 20 тыс. иен (около $145) в марте - сентябре этого года.

Toyota является крупнейшим в Японии покупателем стали и приобретает ее как для собственных нужд, так и для своих поставщиков. Эти закупочные цены служат ориентиром для контрактов в различных отраслях промышленности, от судостроения до производства бытовой техники, и планируемое рекордное повышение может негативно отразиться на широком спектре областей бизнеса.

Между тем, Toyota в этом году подняла цены на автомобили для ряда стран, включая США. Однако на японском рынке ценовая политика автоконцерна осталась без изменений. Как отмечает газета, рост цен на сталь может заставить компанию пересмотреть это решение.

Японские компании из-за пандемии, а также ситуации вокруг Украины и введения против РФ различных санкций сталкиваются сейчас с рядом сложностей, касающихся роста цен на сырье, энергоресурсы и так далее. Кроме того, некоторым фирмам пришлось искать аналоги закупаемой ими продукции после введения санкций в отношении РФ и нарушения логистических цепочек. Еще один фактор нестабильности ценовой политики - обесценивание японской иены, что приводит к повышению расходов на импорт и, как следствие, большим затратам на производственный процесс.