Twitter тестирует новую функцию

Социальная сеть Twitter тестирует функцию редактирования постов, в ближайшие недели ей смогут воспользоваться пользователи их ежемесячной подписки Twitter Blue.

Об этом говорится в публикации в блоге социальной сети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Функция Edit Tweet тестируется нашей командой. В ближайшие недели тест будет распространен на подписчиков Twitter Blue", - говорится в сообщении.

Текст поста можно будет редактировать несколько раз в течение 30 минут после его публикации. После чего он будет отображаться со специальной меткой о том, что исходное сообщение было изменено.

"Нажав на метку, зрители перейдут к истории редактирования твита, которая включает его прошлые версии. Для контекста важную роль здесь играют ограничение по времени и история версий. Они помогают защитить целостность разговора и создать общедоступную запись того, что было сказано", - пояснили в компании.