10 августа корейская компания Samsung представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds2 Pro, которые вызвали настоящий ажиотаж среди поклонников техники. Наушники будут поставляться в трех новых трендовых оттенках: графитовый, белый, лавандовый, выполненный из приятного на ощупь матового пластика, предоставляющих пользователям еще больше возможностей проявить собственную индивидуальность. Для следующего шага Samsung не заставил себя долго ждать - компания объявила о продаже долгожданных наушников Galaxy Buds2 Pro. Продукт уже доступен к продаже у официальных дистрибьюторов Samsung в Азербайджане. Более того, каждый, кто приобретет Galaxy Buds2 Pro до 25 сентября, получит в подарок беспроводное зарядное устройство.

В основе всех инноваций корейского гиганта Samsung лежит подход, который заключается в поиске улучшения не только параметров и функций, а также удобства и комфорта. Инженеры Samsung не прошли мимо и беспроводных наушников. Именно поэтому Galaxy Buds2 Pro стали более технологичными, удобными и легкими. Каждый наушник весит по 5,5 граммов, что значительно меньше по сравнению с предыдущей моделью на 15%, так что, они почти не ощущаются в ухе. Комфортность использования остается на высшем уровне, мы видим, как последовательно разработчики в Samsung меняют этот класс устройств и выводят его на новую ступень качества.

Параметры звуков улучшены таким образом, чтобы захватить основные музыкальные жанры - инженеры Samsung отлично разбираются во вкусах потребителей. Новые наушники Galaxy Buds2 Pro с высокой точностью воспроизведения универсальны и сохраняют все сильные стороны предыдущих моделей. Функция 360 Audio обеспечивает 360-градусный звук для захватывающих ощущений. Эта функция следит за движениями вашей головы, чтобы почувствовать, что звук исходит из экрана, изменяя левую и правую громкость наушников.

Не теряйте ни секунды - технология моментального подключения Galaxy Buds2 Pro позволит одним касанием подключится к вашему смартфону Samsung Galaxy, где вы сможете погрузиться в приятную атмосферу музыки, где бы вы ни находились. Также, переключение звонков при просмотре телевизора Samsung стало ещё проще. Подключив Galaxy Buds2 Pro к телевизору Samsung по Bluetooth, в дальнейшем, нет необходимости вынимать наушники, чтобы ответить на входящий вызов. Просто коснитесь наушника дважды, чтобы ответить на ваши звонки.

Наушники Galaxy Buds2 Pro работают до 5-ти часов с включённым режимом активного шумоподавления, а суммарное время работы полностью заряженных наушников с включённым режимом активного шумоподавления при использовании зарядного футляра составляет до 18-ти часов. Но если и этого будет мало, производители Samsung предусмотрели обратную зарядку для самых активных слушателей. Просто положите их на заднюю панель вашего смартфона Galaxy, подождите немного и снова наслаждайтесь музыкой с потрясающим звучанием.

Для музыки нет преград - один из немаловажных принципов работы Samsung. Galaxy Buds2 Pro поддерживает влагозащиту по стандарту IPX7, благодаря чему пользователи могут не беспокоиться о возможности использования наушников при пасмурной и дождливой погоде.

Также система активного шумоподавления теперь работает намного эффективнее по сравнению с предыдущей версией. Так, наушники оснащены двумя динамиками и тремя микрофонами с высоким SNR (отношение сигнал/шум). Благодаря этому отслеживаются и устраняются все больше внешних и отвлекающихся шумов, окружающих вас. Для городских условий важно не только то, как звучат наушники, но и то, как они умеют заглушать шум города. Все, что вам остаётся сделать, - это включить плейлист, в котором вы собрали песни для хорошего настроения и наслаждаться чистой музыкой. Производители Samsung добавили функцию распознавания голоса, которая автоматически переключает наушники в режим окружающего звука и уменьшает громкость мультимедиа, что позволяет вам чётко слышать голос вашего собеседника.

Более подробную информацию об устройствах вы можете получить на сайте Samsung Azerbaijan: www.samsung.com/az.