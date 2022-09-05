Изобретены наушники со встроенным экраном
Компания JBL анонсирована беспроводные наушники со встроенным дисплеем. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам журналистов, гарнитура Tour Pro 2 - первые наушники на рынке, которые имеют встроенный в кейс для зарядки экран. С помощью сенсорного дисплея можно управлять воспроизведением, отвечать на звонки, принимать уведомления из приложений, не доставая смартфон из кармана.
Также представленная гарнитура оснащена 10-миллиметровыми драйверами, поддерживает стандарт Bluetooth 5.3 LE, имеет функцию активного шумоподавления. Изобретенное инженерами JBL устройство получило влагозащиту, наушники имеют силиконовые амбушюры.
Автономность гарнитуры ограничивается 10 часами. Вместе с кейсом наушники смогут проработать до 40 часов. Стоимость JBL Tour Pro 2 составляет 249 евро.
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