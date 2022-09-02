В прошлом месяце компания Samsung объявила о выпуске надежных и стильных смарт-устройств Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro, позволяющие сформировать полезные привычки и придерживаться здорового образа жизни. И на этот раз компания перед вами с хорошими новостями - умные часы Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro уже поступили в продажу в Азербайджане. Продукции можно приобрести официальных дистрибьюторов Samsung. Более того, каждый, кто купит Galaxy Watch5 или Galaxy Watch5 Pro, получит в подарок наушники Galaxy Buds Live.

Еще недавно умными считались часы, умеющие показывать время, даты, даже считать шаги. "Что нужно еще?" - задавались вопросом любители новшеств в сфере техники. Сегодня функции умных часов позволяют сделать многое. Благодаря уникальным возможностям часов, вести здоровый образ жизни стало проще, чем кажется. Всем известно, что путь к здоровью лежит не только через занятия спортом, отказ от вредных привычек и здоровое питание. Путь к здоровью лежит также в постоянном отслеживании результатов и соблюдении дисциплины. Samsung значительно упрощает эту задачу с помощью нового поколения умных носимых устройств. В отличие от предыдущих моделей, в Galaxy Watch5 усовершенствованы повседневные функции, улучшены параметры, помогающие эффективно достигать целей. Galaxy Watch5 Pro отличается в 2 раза повышенной прочностью, благодаря сапфировому стеклу и титановому корпусу.

Необходимые возможности всегда с вами. В оснащение часов Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro входит инновационный датчик BioActive 3-в-1, объединяющий три отдельных сенсора, которые отслеживают более полную картину состояния здоровья пользователя: оптический сердечный ритм, электрический сердечный сигнал и анализ биоэлектрического импеданса. Помимо этого, пользователи имеют возможность контролировать частоту сердечных сокращений и проследить за сердечно-сосудистой системой, чтобы всегда быть в курсе показателей. К тому же, этот датчик позволяет измерять артериальное давление прямо с запястья.

Одним из основных функций смарт-устройств является анализ состава тела (БИА), который позволяет измерять такие важные элементы, как процент жира и мышечные ткани в организме. A персональный тренер у вас на запястье поможет не отставать от ваших целей в отношении здоровья, предоставляя вам интеллектуальный анализ вашего тела.

Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro - просто идеальный инструмент для тех, кто занимается спортом. Достаточно надеть умное устройство Galaxy и двигаться к своей цели. Устройства автоматически определяют всевозможные виды тренировок: бег, ходьба, велоспорт, динамичная тренировка, плавание, занятия на эллиптическом тренажере и гребля, а также поддерживает более 90 предварительно настроенных типов физической активности. Занимайтесь так, чтобы спорт приносил вам удовольствие, а умные часы будут отслеживать количество пройденных шагов, сожжённых калорий, кислород в крови и многое другое. Также не стоит беспокоиться о батарее, в линейке носимых устройств Galaxy Watch5 Pro обладает самым мощным аккумулятором. Он оснащен более емким аккумулятором на 590 мАч, рассчитанным на 80 часов обычного использования или 20 часов непрерывной работы с активным GPS. В 40-мм версии Galaxy Watch5 установлен аккумулятор на 284 мАч, а в 44-мм - на 410 мАч. Обе модели рассчитаны на 40 часов автономной работы.

Здоровый сон не только полезен, но также играет большую роль как элемент восстановления в тренировочном процессе. Усовершенствованная технология мониторинга фаз сна позволит сформировать здоровые привычки и определять тип сна. Функция The Sleep Score поможет не только высчитать фазы сна и помочь встать утром, но и соберет всевозможные данные, которые могут мешать вам хорошо засыпать.

Более подробную информацию об устройствах вы можете получить на сайте Samsung Azerbaijan: www.samsung.com/az.