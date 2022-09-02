Учитывая большой спрос, Samsung Azerbaijan объявляет о продлении "подарочного набора" для тех, кто приобретет новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4. Как сообщили в компании, интерес пользователей к девайсам, которые были представлены всему миру 10 августа, превзошел ожидания, и именно по этой причине, каждый, кто приобретет новые девайсы до 9 сентября в любом из магазинов-дистрибьюторов Samsung в Азербайджане, получит в подарок Galaxy Watch4 и гарантию Samsung Care+.



Galaxy Z Flip4 будет доступен в Азербайджане в четырех цветах (фиолетовый, розово-золотой, синий и графитовый), его стоимость составляет 2499 манатов, в то время как Galaxy Z Fold4 предлагается в трех вариациях (бежевый, темно-синий и черный), а стоит 4199 манатов.



Galaxy Z Fold4: работать на ходу теперь еще удобнее



Помимо всех основных преимуществ, которые новые модели предоставляют пользователям, есть и некоторые другие функционалы, стоящие отдельного внимания. Например, вместе с новым Galaxy Z Fold4 теперь можно делать больше дел, как говорится, на ходу. Новая панель задач схожа с расположением на ноутбуках или персональных компьютерах, что обеспечивает более быстрый и удобный доступ к недавно открытым приложениям. Полноэкранные приложения могут превращаться во всплывающие окна либо могут быть разделены пополам, что дает больше возможностей для многозадачности. Функция drag-and-drop позволяет пользователям быстро копировать и вставлять ссылки, фотографии, тексты и многое другое из одного приложения в другое.



Партнерство Samsung с Google и Microsoft вывела многозадачность на новый уровень. С помощью Google Meet пользователи теперь могут общаться с большим количеством людей, занимаясь любимыми делами совместно, например, смотреть видео на YouTube или играть в мобильные игры во время видеозвонка. Полный пакет Microsoft Office и Outlook используют преимущества гибкого дисплея, предоставляя больше информации на экране и ускоряя взаимодействие с контентом. Многозадачность дополняется функцией S Pen, позволяющей рисовать и делать заметки на ходу, при этом перо можно удобно хранить в специальном отсеке в чехле Standing Cover.



Galaxy Z Flip4: идеальный способ для самовыражения



Что касается Galaxy Z Flip4, то как и его предшественник, это прекрасный инструмент для самовыражения. Теперь даже более усовершенствованный. Снимайте видео без помощи рук или делайте групповые селфи под разными углами - для этого частично сложите Z Flip4 и активируйте FlexCam. Эти возможности доступны даже в ваших любимых приложениях. Благодаря партнерству Samsung с Meta, FlexCam оптимизирован для самых популярных социальных платформ, включая Instagram, WhatsApp и Facebook. С помощью Z Flip4 вы можете делать высококачественные селфи прямо с внешнего экрана, используя основную камеру с обновленной функцией Quick Shot.



Начните высококачественную видеосъемку в режиме Quick Shot, а затем плавно переключитесь в режим Flex, чтобы продолжить запись без остановки видео, - то что нужно для создателей современного контента. Quick Shot также позволит пользователям делать селфи в режиме "Портрет" и видеть результат в режиме предварительного просмотра в реальном соотношении сторон.



Предзаказ новых девайсов Samsung включает в себя и подарки: смарт-часы Galaxy Watch4 и гарантию Samsung Care+. Это дополнительная защита устройства за пределами действия стандартной гарантии с возможностью выбора программы с защитой от механических повреждений дисплея со сроком действия до одного года. Поддержка и обслуживание осуществляются специалистами сети авторизованных сервисных центров и единой службы поддержки Samsung. Благодаря этой гарантии, вы заплатите только за сервисное обслуживание, а не запчасти.



Более подробную информацию о новых девайсах Samsung можно получить на сайте Samsung Azerbaijan - www.samsung.com/az.