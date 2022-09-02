Новый флагманский HONOR представили в Азербайджане

Впечатляющие новые возможности видео, улучшенные фоторежимы и самый новый из фотосенсоров, Sony IMX800 - чем удивляет HONOR 70, первый в мире смартфон с умным режимом съемки для видеоблогов.

1 сентября глобальный технологический бренд HONOR провел презентацию своего нового устройства в шикарном зале отеля Marriot в присутствии звездных инфлюенсеров и журналистов. Во время презентации представители компании объявили о запуске в Азербайджане смартфона HONOR 70, новейшего флагмана в линейке HONOR в Азербайджане. Смартфон обладает впечатляющими характеристиками тройной камеры и высокой производительностью, а гладкий симметричный корпус с изогнутым дисплеем выглядит премиально и стильно. В компании уверены, что смартфон обязательно придется по вкусу даже самому взыскательному пользователю. Интересно, что Азербайджан стал одной из первых стран, где смартфон стал доступен в продаже - глобальная презентация состоялась также сегодня на международной выставке IFA в Берлине. Со второго сентября жители Азербайджана смогут приобрести HONOR 70 в сети IRSHAD по цене от 1199 манатов.

"HONOR - это компания, ориентированная на продукт. Наше стремление к совершенству продукта неумолимо. Мы ищем и всегда находим идеальный баланс между потребностями пользователей и технологическими инновациями. Именно так мы разрабатываем лучшие в своем классе продукты", - сказал на презентации Шон Мао, генеральный директор HONOR в Азербайджане. Также он поделился амбициозными планами компании по расширению линейки устройств HONOR на рынке Азербайджана.

О самом устройстве на презентации рассказывали много. Больше всего гостям запомнился премиальный дизайн HONOR 70 с асимметричным блоком основной камеры, вдохновленный искусным мастерством изысканных ювелирных изделий. Внешне смартфон действительно привлекает внимание - изящный, стильный стеклянный корпус в роскошных цветах: полночный черный, изумрудный зеленый и мерцающий кристалл.

Корпус HONOR 70 очень тонкий, толщиной всего 7,91 мм, весит всего 178 г - он легко помещается в небольшие сумки и карманы. HONOR 70 поставляется с ярким 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с загнутыми под углом 58° краями. HONOR 70 оснащен энергоэффективным чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, обеспечивающим высокую производительность и удобство работы пользователя. HONOR 70 является первым смартфоном HONOR, который работает на базе новейшей оболочки HONOR Magic UI 6.1 и Android 12 с рядом улучшенных, настраиваемых функций, что обеспечивает более персонализированный опыт и большее удобство и производительность для пользователей.

Ультрасовременная камера

Больше всего внимания уделили камере HONOR 70. И не удивительно - ведь это мировой дебют суперпродвинутого датчика Sony IMX800. Благодаря 54-мегапиксельному 1/1,49-дюймовому основному датчику камера HONOR 70 захватывает больше света для более ярких и детализированных снимков, что особенно ценно в сценариях с недостаточной освещенностью и ночью. HONOR 70 покорил всех также наличием 50-мегапиксельной 122° широкоугольной камеры, которая также используется в качестве макро-объектива.

HONOR 70 оснащен лучшей в своем классе системой тройной основной камеры на базе искусственного интеллекта и запатентованного HONOR решения для обработки изображений HONOR Image Engine, обеспечивающего потрясающие изображения и кадры высокой четкости

Самая интересная функция HONOR 70 - смарт видеофокус - была отдельно продемонстрирована для гостей в реальном сценарии с группой танцующих людей. В режиме смарт видеофокус смартфон снимал одновременно и видео группы танцоров, и "сольное представление" выбранной танцовщицы. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта, который легко вычисляет и отслеживает позицию выбранного персонажа в режиме реального времени, HONOR 70 создает одновременно и общее видео группы, и видео, где выбранный человек всегда в центре в кадра. Многие присутствующие блогеры и инфлюенсеры отметили, что функция Смарт видеофокус и куча предустановленных режимов обработки контента действительно помогут обогатить их контент и в целом сделать работу удобнее и приятнее.

Цены и доступность

Официальный старт продаж HONOR 70 в Азербайджане заявлен со 2 сентября в сети IRSHAD. Смартфон будет доступен в трех великолепных и модных цветах - изумрудном зеленом, полночном черном, серебристом кристальном. Покупатели смогут выбрать подходящую версию HONOR 70: версия 8+128 ГБ будет продаваться по цене 1199,99 манатов, а версия с большим количеством памяти - 8+256 ГБ - будет продаваться по цене 1299,99 манатов.