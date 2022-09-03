Стало известно о краже личных данных пользователей гаджетов Samsung

Южнокорейская компания Samsung официально рассказала, что в июле ее сервера были взломаны, а хакеры украли личные данные пользователей гаджетов. Об этом сообщается на сайте вендора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В кратком заявлении указано, что спустя два месяца они могут подтвердить "незаконное получение доступа к данным пользователей на отдельных американских серверах Samsung". При этом в корпорации пока не смогли выяснить, кто именно стоит за взломом - хакеры указаны как "неавторизованная третья сторона".

О том, что данные некоторых пользователей утекли, в Samsung узнала 4 августа. Однако в компании заверили, что у хакеров нет данных с платежной информацией, вроде номеров банковских карт. Утечке подверглись другие личные данные: имена, даты рождения, контактная информация, а также данных о регистрации устройств Samsung.

Представитель Samsung в беседе с изданием TechCrunch отказался говорить о том, сколько именно пользователей Samsung пострадали от хакерской атаки. Собеседник также не стал комментировать тот факт, что производитель долгое время не сообщал о взломе.