Цукерберг нашел чипы для метавселенной у партнера Apple

Американская компания Meta подписала соглашение с разработчиком Qualcomm о создании специальных чипов для VR-гарнитур серии Quest нового поколения. Как передает Reuters. Об этом компании заявили на выставке IFA в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что специалисты компании Марка Цукерберга будут работать совместно с Qualcomm над проектом. Новые чипсеты планируется создавать на платформе Qualcomm Snapdragon XR. В агентстве добавили, что Meta решила подписать соглашение с давним партнером Apple, несмотря на стремление повышать самостоятельность в разработках "железа".

Цукерберг рассказал, что разработки помогут в развитии его проекта метавселенной. По его словам, метавселенная все еще на ранних стадиях развития, и со временем необходимо добиться упрощения VR-гаджетов с целью их более активного использования.

Meta годами полагалась на уже готовые чипсеты Qualcomm для создания собственных VR-устройств, в том числе Quest 2. Финансовые условия новой сделки пока не разглашаются.