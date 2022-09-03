Поставки Apple Watch приостановлены в преддверии презентации часов нового поколения

В преддверии презентации Apple Watch Series 8 пользователи стали сообщать о проблемах с доступностью текущих моделей, сообщает портал 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, на официальном сайте компании уже недоступны большинство моделей Apple Watch Series 7 и SE. При этом старшая модель намного сильнее подверглась дефициту. Отмечается, что ближе к выходу новых моделей, гаджеты Apple будут испытывать еще большую нехватку, особенно на фоне продолжающихся проблем с поставками.

Ожидается, что на мероприятии Far Out, которое Apple проведет 7 сентября, будут представлены линейка iPhone 14, Apple Watch Series 8, обновленные Watch SE и новые Watch Pro. По некоторым данным, новые Apple Watch станут доступны для предзаказа 9 сентября и поступят в продажу 16 сентября.