Опубликованы фото ультрабюджетного смартфона Redmi A1

За несколько дней до анонса самого дешевого смартфона суббренда Xiaomi, Redmi A1, фотографии устройства были опубликованы в сети. Портал Xiaomiui поделился рендерами и "живыми" фото бюджетного гаджета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что будут представлены две модели: Redmi A1 и A1+, единственным отличием которого от младшей модели станет наличие сканера отпечатков пальцев.

В смартфоны Redmi A1 будут установлены 6,52-дюймовые TFT-дисплеи с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9. Несмотря на низкий ценник, который составит менее $100, линейка A1 предложит две камеры сзади на 8 и 2 Мп, а также 5-мегапиксельную фронтальную камеру.

Обе модели будут работать от чипа MediaTek Helio A22 и будут оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч, а в комплект поставки войдет зарядное устройство со скромной мощностью в 10 Вт. Утечка фотографии смартфона из магазина также подтвердила наличие 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти в Redmi A1.

В качестве оболочки в смартфонах будет использоваться урезанная фирменная прошивка MIUI Lite или "чистый" Android, который разработан специально для бюджетных устройств.

Презентация ультрабюджетных новинок Redmi A1 состоится 6 сентября в Индии. Информации о поступлении устройств в Россию и их стоимости нет.