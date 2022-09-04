Пользователи сети сравнили iPhone 14 Pro с кухонной разделочной доской

Пользователь Twitter сравнил iPhone 14 Pro и его новый вырез под Face ID и камеру с разделочной доской, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно последним утечкам, вырез под фронтальную камеру и Face ID в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max не будет разделен на два элемента. Несмотря на то, что физически вырезы будут разделены, Apple отключит пиксели между ними, чтобы не отвлекать пользователей от просмотра контента на экране.

В связи с этим пользователь Twitter с ником @yasshh19 увидел во фронтальной панели iPhone 14 Pro сходство с разделочной доской, а ее отверстие показалось ему очень похожим на новый вырез в смартфонах Apple.

"Революционный дизайн iPhone 14", - иронично подписал пост @yasshh19.

Презентация Apple, на которой будут представлены смартфоны линейки iPhone 14 и другие новинки компании, состоится 7 сентября.