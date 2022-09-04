Google выпустил недорогой планшет серии Pixel для домашнего использования

В ходе майской конференции Google I/O американская компания анонсировала работу над фирменным Android-планшетом. Согласно информации, добытой датамайнером, устройство будет преподноситься как недорогой домашний гаджет для управления системой умного дома, сообщает портал Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такое предположение связано с тем, что планшет серии Pixel не будет оборудован GPS-модулем и модемом сотовой связи. Кроме того, устройство не будет оснащено датчиком приближения и барометром.

Предполагается, что за производительность в планшете Google Pixel будет отвечать чип Google Tensor первого поколения. При этом старший вице-президент Google по устройствам и сервисам Рик Остерло заявлял, что планшет будет премиальным устройством, однако к моменту его выхода этот чип уже будет считаться устаревшим в связи с выходом нового поколения. Таким образом, отсутствие ключевых датчиков и прошлогоднего чипсета намекает на то, что Google готовит бюджетное устройство.

В более ранних утечках сообщалось, что Google может сделать из планшета некое подобие Google Nest Hub Max. Так, планшет предложит мультимедийные функции и широкие возможности для управления умным домом.

Точные сроки презентации планшета Google Pixel остаются неизвестны.