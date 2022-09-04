Видео с распаковкой Google Pixel 7 Pro появилось за месяц до презентации

Бангладешский магазин электроники Gadgetfull BD опубликовал короткий видеоролик с распаковкой флагманского смартфона Google Pixel 7 Pro, который еще не поступил в продажу. Об этом сообщает портал 9to5google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На видео фигурирует коммерческая модель смартфона в черном цвете, которая ранее появлялась в интернете в этой же расцветке в виде инженерного образца. Судя по ролику, Google немного уменьшила изгиб экрана по сравнению с прошлогодним Pixel 6 Pro.

В плане комплектации Pixel 7 Pro повторяет прошлогоднюю модель - дисплей смартфона прикрывает бумажная карточка, а под устройством спрятаны кабель USB Type-C и переходник с USB Type A на USB-C. Зарядного блока в комплекте поставки не предусмотрено.

Смартфоны Google Pixel 7 и 7 Pro, а также другие устройства компании были анонсированы в ходе конференции Google I/O в мае 2022 года. Однако американская компания пока не называла дату полноценной презентации смартфонов и первых умных часов Pixel Watch. Согласно многочисленным утечкам, мероприятие состоится в середине октября.