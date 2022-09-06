В смартфонах Huawei появится спутниковая связь

Новый флагман Mate 50 от компании Huawei получит модуль спутниковой связи. Об этом сообщает китайское издание My Drivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что оператором спутникового соединения для смартфона Huawei выступит сеть Beidou, которая прежде всего известна как китайская навигационная система вроде GPS и ГЛОНАСС. С ее помощью пользователи Mate 50 смогут отправлять текстовые сообщения на номера экстренных служб даже при отсутствии традиционной сотовой связи. Ожидается, что объем сообщений будет ограничен 1000 китайских иероглифов.

Будет ли при этом с абонентов взиматься дополнительная плата, не сообщается.

Huawei - не первая компания которая, судя по слухам, занимается вопросом интеграции модулей спутниковой связи в свои смартфоны. В 2022 году неоднократно появлялись инсайды, что подобной системой могут обзавестись iPhone 14. Однако, даже если эта информация окажется правдой, Huawei все равно останется в истории как первопроходец, поскольку большая осенняя презентация этой компании состоится за день до презентации Apple - 6 сентября.