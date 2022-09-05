Toyota приостановила работу трех японских заводов

Компания Toyota приняла решение остановить работу трех своих заводов в Японии из-за тайфуна "Хиннамнор". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании, передает Day.Az.

Отмечается, что будут остановлены предприятия компании в префектуре Фукуока на острове Кюсю. Возобновить производство автомобилей на заводах Toyota в Японии планируется в четверг, 8 сентября.

Тайфун "Хиннамнор" обрушился на южные и юго-западные регионы Японии в эти выходные. Его скорость составляет 40 м/с с порывами до 60 м/с. Не исключено, что тайфун направится в сторону дальневосточных регионов России.