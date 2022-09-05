Эксперты опровергли утечку данных всех пользователей и исходного кода TikTok

Эксперты и TikTok опровергли утечку данных 2 млрд - всех - пользователей и исходного кода соцсети, сообщение о которой ранее появилась на хакерском форуме Breach Forums. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наша команда безопасности изучила объявление хакеров и выяснила, что выдаваемый злоумышленниками материал никак не связан с исходным кодом TikTok", - заявили в компании.

Кроме того, отмечает Bloomberg, независимый исследователь информационной безопасности Трой Хант проанализировал опубликованные образцы якобы утекшей базы данных всех пользователей TikTok и пришел к выводу, что в ней нет ничего, что указывало бы на взлом китайской соцсети. По его словам, между опубликованными данными и профилями пользователей действительно есть корреляция, но это не значит, что TikTok взломали - опубликованные данные могли быть собраны злоумышленниками из открытых источников.

"Пока это [заявление хакеров об утечке] выглядит довольно неубедительно", - заключил эксперт.