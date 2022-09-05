Инсайдеры слили изображения «профессиональных» часов Apple

В сети появились первые изображения смарт-часов от Apple, созданные, по данным издания 91Mobiles, на основе официальных чертежей компании из Купертино, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источник 91Mobiles утверждает, что Apple Watch Pro получат больший, чем у стандартных Series 8, экран с диагональю 49 мм. В том, что экран будет увеличенным, можно убедиться и по изображениям - на них видны очень узкие рамки.

Кроме того, согласно опубликованным рендерам, на левом торце часов расположится разговорный динамик и так называемая "боковая" кнопка, которая раньше располагалась справа под Digital Crown. Теперь же под ней будет располагаться другая кнопка с неизвестным на данный момент назначением. Новая кнопка и Digital Crown отныне будут располагаться на небольшой площадке, которая выступает из корпуса.

Презентация Apple Watch Pro, как и новых iPhone, состоится уже 7 сентября. Ожидается, что "профессиональные" часы Apple будут продаваться по цене от $900 до $1000.