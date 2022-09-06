Рассекречены VR-шлемы от Apple

Apple запланировала выпуск шлемов смешанной реальности в течение нескольких лет. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно журналисту агентства Марку Гурману, американская компания начала вести работу над производством трех гарнитур смешанной реальности (AR и VR). Модели фигурируют в отчете под идентификаторами N301, N602 и N421. Судя по всему, первой выпущенной гарнитурой окажется N301, которая должна получить название Reality Pro.

По словам Гурмана, шлем будет поддерживать работу в виртуальной и дополненной реальности. Девайс должен выйти в 2023 году. Согласно рассекреченной информации, устройство будет ориентировано на профессиональных пользователей и получит соответствующий ценник.

Судя по отчету специалиста, далее Apple запланировала выпустить модель N602, которая будет иметь примерно те же функции, что и первый шлем смешанной реальности, но окажется на рынке по гораздо более доступной цене. Третий шлем - N421 - Гурман назвал "давней мечтой Apple о гарнитуре дополненной реальности". Вероятнее всего, на разработку и выпуск устройств уйдет время - девайс не появится в ближайшие годы.