В России появится новый автомобильный бренд

Компания "Соллерс Авто", владеющая УАЗом, а также имеющая совместные предприятия по сборке Ford и Mazda, намерена запустить и продвигать собственный бренд "Соллерс". Об этом заявил гендиректор компании Николай Соболев в рамках сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, это был УАЗ... На большинство наших новых проектов мы планируем использовать и продвигать бренд "Соллерс", - сказал он.

Глава "Соллерс Авто" также сообщил, что компания собирается в ближайшее время объявить о новых локализованных проектах под этим брендом.