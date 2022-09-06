Apple разрабатывает «бюджетную» версию VR-шлема

Компания Apple ведет разработку сразу двух версий шлемов виртуальной и дополненной реальности. Об этом сообщает корреспондент Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первым ожидается релиз устройства, которое предположительно получит название Reality Pro. По словам Гурмана, она выйдет в 2023 году, будет сочетать в себе функции VR и AR, а ее целевой аудиторией станут разработчики. Устройство получит высокий ценник.

Далее Apple намерена представить версию, которая будет представлять собой упрощенную версию Reality Pro. Ожидается, что модель получит только функции AR и будет называться Reality One. По данным Гурмана, это будет устройство начального класса с соответствующим ценником.

Кроме того, по данным корреспондента Bloomberg, Apple работает над продуктами с названиями Reality Processor и Apple Optica. Первая торговая марка, считает Гурман, подходит для сопроцессора, который будет обрабатывать высокоинтенсвную VR и AR графику, а вторая - для сменных линз, необходимых людям с плохим зрением для использования Reality Pro и Reality One.