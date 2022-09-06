Instagram оштрафовали на рекордно большую сумму

Власти Ирландии приняли решение наложить на Instagram штраф в размере €405 млн. Об этом сообщает агентство Reuters. В издании назвали данную сумму рекордной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной штрафа стали нарушения закона о защите данных в ЕС (GDPR) при обработке личной информации несовершеннолетних, на которые указало начавшееся в 2020 году расследование. Instagram позволяла детям в возрасте от 13 до 17 лет заводить бизнес-аккаунты, что делало их контактную информацию по умолчанию общедоступной. Также соцсеть обвиняют в других эпизодах раскрытия личной информации подростков.

В Meta, которой принадлежит Instagram, изданию Reuters заявили, что более года назад обновили функционал соцсети в соответствии требованиям GDPR в отношении обработки персональных данных несовершеннолетних пользователей. В компании намерены обжаловать решение ирландских властей.