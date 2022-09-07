Minecraft стала самой популярной игрой среди распространителей вирусов для ПК

Minecraft стала самой популярной приманкой злоумышленников среди компьютерных игр в период с июля 2021 по июль 2022 года. Об этом со ссылкой на исследование компании "Лаборатория Касперского" сообщает издание Anti-Malware. Отмечается, что среди всех случаев распространения вредоносных файлов под видом известных игр на долю Minecraft пришлось 25%, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На втором месте с показателем 11% расположилась серия игр FIFA, а тройку лидеров замкнул проект Roblox с долей 9,5%. Также в топ-5 вошли серии игры Far Cry (9,4%) и Call of Duty (9%).

Вместе с тем в "Лаборатории Касперского" собрали аналогичную статистику для мобильных игр. В этой категории Minecraft тоже стала лидером с более внушительной долей - 40%. На втором месте оказалась серия GTA (15%), на третьем - PUBG (10%). В пятерку вошли также Roblox (10%) и FIFA (5%).

ИБ-специалисты отметили, что, по сравнению с периодом июль 2020-2021, за последний год хакеры стали на 30% реже использовать игры для распространения вредоносных программ. Вместе с тем выяснилось, что на 36% снизилось и число жертв подобного рода уловок.