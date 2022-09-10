Американский штурмовик получил новую лазерную систему наведения

Палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A-18 Super Hornet ВМС США получил новую систему наведения LITENING, сообщает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что самолет с этой системой успешно завершил первые испытательные полеты. По словам вице-президента компании-производителя Northrop Grumman Джеймса Конроя, первый полет продемонстрировал возможность оперативно наращивать возможности Super Hornet. В ходе испытаний пилоты отслеживали наземные и воздушные цели, а также осуществляли целеуказание.

LITENING имеет телевизионный и тепловизионный каналы, которые позволяют отслеживать цели на больших расстояниях. Также система оснащена лазерным целеуказателем и дальномером для запуска боеприпасов с наведением по лазерному лучу.