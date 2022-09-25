Xiaomi представит бюджетный смартфон с устаревшим «железом»

В следующем году Xiaomi представит переиздание смартфона Redmi Note 11 Pro (2023), сообщает портал GSMArena со ссылкой на данные базы Google Play Console. Согласно источнику, смартфон получит чипсет Snapdragon 712, использовавшийся в смартфонах среднего уровня 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В то же время за производительность оригинального Redmi Note 11 Pro отвечает более мощная платформа Mediatek Helio G96. Также отмечается, что на фотографии в базе приводится Redmi Note 10, который так же оснащен более производительным процессором Snapdragon 732G.

Предполагается, что в качестве Redmi Note 11 Pro (2023) будет представлен Redmi Note 10 с упрощенным чипом. Однако такое решение повлечет за собой отказ от быстрой зарядки мощностью 67 Вт, которая есть в обычном Note 11 Pro.

Сроки презентации и рынки сбыта Redmi Note 11 Pro (2023) пока не раскрываются.