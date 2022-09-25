Немецкий автоконцерн разработал беспилотник с кроватями для путешествий

Концерн Volkswagen в рамках выставки Chantilly Arts & Elegance, которая пройдет 24-25 сентября во французском Шантильи, представит концепт электрического автономного автомобиля под названием Gen.Travel, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

По словам разработчиков, концептуальный шаттл, лишенный органов управления, воплощает в себе видение грядущих перемен немецкой компании в области автомобилестроения. В машине может быть всего два места, которые раскладываются в кровати.

Gen.Travel получил футуристический дизайн, открывающиеся в стиле "крыла бабочки" двери, панорамное остекление и полностью светодиодную оптику.

В экстерьере создатели применили отделку матовым и черным стеклом, а также натуральными и переработанными материалами. Благодаря "умной" системе освещения в салоне можно настроить холодный или теплый атмосферный свет.

Другой особенностью Gen.Travel является модульная конструкция салона, который можно адаптировать к различным ситуациям. Внутри могут разместиться до четырех взрослых пассажиров. Если предстоит ночная поездка, можно сложить сиденья, сделав из них две кровати.

Кроме того, пассажирам доступен интерфейс дополненной реальностью, которая при помощи специальных очков позволяет получить доступ к информации о поездке. Также VR позволяет использовать цифровой контент.