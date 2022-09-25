Хакер взломал PlayStation 5 через найденную еще в PS 4 уязвимость

Хакер Энди Нгуен рассказал, что смог взломать PlayStation 5 через ту же уязвимость, которая раньше была в предыдущей версии консоли. В 2021 году фирма Sony исправила ошибку, однако новый защитный патч слетел при переходе между дистрибутивами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Я нашел уязвимость на PS4, а затем, два года спустя, - на PS5. Похоже, что их патч каким-то образом был возвращен при миграции с дистрибутива Linux FreeBSD9 на FreeBSD11, который лежит в основе операционной системы PlayStation", - цитирует Нгуена издание Vice.

Энди Нгуен - хакер, который специализируется на системах безопасности. На веб-сайте видеоигр Kotaku его знают, как "знаменитого хакерского блога PlayStation".

За найденную ошибку Нгуен получил от Sony награду в десять тысяч долларов. Такое же вознаграждение он получил от фирмы в 2020 году.