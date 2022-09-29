Overwatch 2 запишет разговоры игроков ради борьбы с токсичностью

Компания Blizzard представила систему "голосового рейтинга", с помощью которой планируется записывать голосовой чат игроков Overwatch 2 в рамках борьбы с токсичностью. Об этом сообщает портал iXBT Games, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что система заработает через какое-то время после релиза Overwatch 2 и начнет записывать все голосовые разговоры пользователей, расшифровывать их для анализа и хранить в течение 30 дней. При этом голосовая запись будет удалена сразу после ее конвертации в текст.

В дальнейшем, если от других игроков поступит жалоба на пользователя, модераторы смогут изучить расшифровку голосового чата, подтвердить случай "деструктивного поведения" и бранной речи, после чего уже будет принято решение о блокировке токсичного геймера.

Overwatch 2 - это многопользовательский шутер от первого лица, разрабатываемый компанией Blizzard Entertainment. Является продолжением оригинальной Overwatch. Выход игры намечен на 4 октября для ПК и консолей Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.