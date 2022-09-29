Раскрыто пагубное влияние умных часов на детей

Отрицательное влияние так называемых отслеживающих гаджетов, например, телефонов с GPS и умных часов, на поведение ребенка становится все более очевидным. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказала психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук, передает Day.Az.

"Многочисленные данные социологических исследований показывают, что попытки родителей постоянно контролировать ребенка приводят к тому, у детей не развивается способность к пространственной ориентации, снижается уровень самостоятельности принятых решений. Ребенок оказывается неспособным самостоятельно определять безопасные маршруты. Помимо этого становится очевидным влияние отслеживающих гаджетов на детско-родительские взаимоотношения", - отмечает Токарчук.

По ее словам, стремления родителей из соображений безопасности отслеживать каждый шаг ребенка приводят к напряжению в отношениях, потому что доверие как базовый фактор ставится под сомнение.

"Практика показывает, что основными пользователями умных часов являются дети в возрасте от 6 до 10 лет. Современные гаджеты позволяют не только отслеживать местоположение ребенка в любой момент времени, но слышать, с кем и о чем он разговаривает. Таким образом, родитель как бы всегда находится рядом. Общеизвестно, что поведение человека меняется, когда он осознает, что за ним наблюдают. То же происходит и с ребенком", - предупреждает эксперт.

Кроме того, часто родители используют возможности удаленного прослушивания не только для контроля за собственным ребенком, но и для контроля его окружения. Например, для прослушки няни, воспитателей или учителей. Таким образом, созданные для спокойствия родителей устройства на самом деле дают больше поводов для волнения. В отношениях родителей и детей очень важны границы, считает Токарчук. В противном случае привить детям ответственность за собственные поступки невозможно.