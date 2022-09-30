https://news.day.az/hitech/1499398.html iPhone 14 Pro проверили на прочность при помощи блендера - ФОТО - ВИДЕО
iPhone 14 Pro проверили на прочность при помощи блендера - ФОТО - ВИДЕО
Что будет, если новый iPhone 14 Pro положить в блендер и включить его? Это решил проверить автор канала TechRex. Результаты этого эксперимента вы можете видеть на видео ниже, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
Смартфон, безусловно, не выдержал такого испытания и очень быстро был полностью уничтожен. Причём в процессе пострадал и сам блендер: у него лопнула чаша.
Но интересно то, что камеры смартфона не пострадали. Стекло вокруг объективов, конечно, не пережило нагрузок, а вот сами камеры остались целыми и даже не заполучили царапин.
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