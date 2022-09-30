iPhone 14 Pro проверили на прочность при помощи блендера

Что будет, если новый iPhone 14 Pro положить в блендер и включить его? Это решил проверить автор канала TechRex. Результаты этого эксперимента вы можете видеть на видео ниже, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Смартфон, безусловно, не выдержал такого испытания и очень быстро был полностью уничтожен. Причём в процессе пострадал и сам блендер: у него лопнула чаша.

Но интересно то, что камеры смартфона не пострадали. Стекло вокруг объективов, конечно, не пережило нагрузок, а вот сами камеры остались целыми и даже не заполучили царапин.