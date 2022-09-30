Камера iPhone 14 Pro была признана второй лучшей в мире

Эксперты портала DxOMark протестировали возможности камеры нового флагмана от Apple iPhone 14 Pro. Смартфону не удалось стать лучшим камерофоном в мире - он занял лишь вторую строчку рейтинга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

iPhone 14 Pro набрал 146 очков, уступив лидеру в лице Honor Magic4 Ultimate лишь один балл. На третьей строчке расположился Huawei P50 Pro, а на четвертой прошлогодний флагман Apple - iPhone 13 Pro.

В качестве плюсов фотосъемки эксперты DxOMark назвали высокое качество снимков днем и ночью, хорошую работу телеобъектива, макрорежим, а также идеальную стабилизацию изображения.

Среди минусов были выделены засветы при съемки неба, ореолы вокруг объектов, а также несовершенный баланс белого.

Между тем, по части видеосъемки iPhone 14 Pro был признан лучшим в мире - смартфон набрал 149 баллов против 137 Honor Magic4 Ultimate.