Citroen представил электрический пикап с салоном из вторсырья

Компания Citroen представила электрический пикап Oli с вертикальным лобовым стеклом. Об этом сообщает пресс-служба бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Особенность концепта заключается в том, что внешние панели у машины взаимозаменяемы. Например, расширители колесных арок и бамперы можно менять местами. Кроме того, у автомобиля вертикальное лобовое стекло, которое легче и дешевле в производстве, чем стандартные окна.

В салоне большинство деталей выполнены из переработанного пластика. Сиденья изготовлены с применением технологии трехмерной печати. В них используется на 80 процентов меньше деталей, чем в обычных креслах. По бокам передней панели расположены съемные динамики.

Характеристики электродвигателя неизвестны, но в Citroen заявили, что максимальная скорость автомобиля составляет 110 км/час. Запас хода - 400 км. При помощи специального устройства, аккумулятор можно зарядить с 20 до 80% за 23 минуты.