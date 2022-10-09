Apple признала устаревшим легендарный iPhone
Depozit faizini öncədən al!

Apple признала устаревшим iPhone 6, сообщает издание 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты портала обратили внимание, что американская компания перенесла в список винтажных продуктов популярный iPhone 6. По словам авторов, девайс считался легендарным - телефон оказался первым в линейке смартфонов Apple, который получил увеличенный до 4,7 дюйма дисплей. Для сравнения, его предшественник - iPhone 5s - имел 4-дюймовый экран.

Согласно собственным правилам, Apple начинает считать устройство устаревшим, если продажи девайса были прекращены более пяти, но менее семи лет назад. При этом компания по-прежнему продолжает обслуживать пользователей девайса и выпускать для него запчасти. Компоненты для смартфона будут производить ближайшие два года.

Журналисты обратили внимание, что iPhone 6 вышел одновременно с 6 Plus, однако девайс с увеличенным экраном был признан устаревшим ранее. Это объясняется тем, что Apple сняла модель 6 Plus с продажи раньше, чем iPhone 6.

Смартфон iPhone 6 был представлен осенью 2014 года. Кроме 4,7-дюймового IPS-экрана телефон получил процессор Apple A8, 1 гигабайт оперативной памяти, одинарную камеру разрешением 8 мегапикселей, аккумулятор емкостью 1810 миллиампер-часов.