Акции Tesla упали более чем на 8%

Акции американской компании - производителя электромобилей Tesla упали на торгах в Нью-Йорке на 8,4% после публикации данных квартальной отчетности, которые оказались ниже, чем прогнозировалось. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно ожиданиям, Tesla должна была поставить в третьем квартале 358 тыс. автомобилей, а действительно поставила только 343 830. Это делает труднодостижимой цель по увеличению поставок автомобилей на 50% в этом году.

Падение акций также произошло на фоне поста в Twitter заявлений владельца и основателя Tesla Илона Маска о том, как видит условия мира в Украине.