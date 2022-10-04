Twitter запустил функцию редактирования сообщений в этих странах

Обладатели платной подписки Twitter Blue в Канаде, Австралии и Новой Зеландии теперь могут редактировать свои сообщения.

Об этом сообщается в аккаунте Twitter Blue в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Тестирование прошло успешно. Функция редактирования твитов доступна подписчикам в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Вскоре и в США", - говорится в сообщении.

Возможность редактирования - одна из самых ожидаемых пользователями Twitter функций. До этого сообщение можно было лишь полностью удалить.